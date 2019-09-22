تعرف على شروط المشاركة في مشروع شارع 306 .. فيديو

قال أسامة الشافعي، رئيس مجلس إدارة أسواق مصر إكسبريس، إنه يجب على الشباب الاجتهاد في العمل، مشيرا إلى أن شروط المشاركة في مشروع شارع 306 سهلة، ونقف بجانب جميع الشباب المجتهدين.



وأضاف الشافعي، في حواره ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «سي بي سي» أنه تقدم أكثر من 7 آلاف شاب للمشاركة في المشروع، إلا أن من عملوا بالفعل حتى الآن 150 شخصا فقط، مشيرا إلى أنه من المستهدف تنفيذ 150 شارعا بمختلف المحافظات.



وأوضح رئيس مجلس إدارة أسواق مصر اكسبريس، أن شارع 306 يضم مشاريع مختلفة، ويكون معظمها مطاعم ومقاهي، مشيرا إلى أن ضرورة سعي كل الشباب ممن لديهم أفكار مشاريع يريدون تنفيذها، التقدم للمشاركة في المشروع.

