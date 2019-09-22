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توك شو

عمرو أديب يعرض فيديو لـ وائل غنيم يكشف فيه كيف استغل الإخوان ثورة يناير

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 01:08 ص
وائل غنيم
وائل غنيم
توك شو
عرض الإعلامي عمرو أديب، فيديو لوائل غنيم يكشف فيه كواليس عن ثورة 25 يناير، وكيف نجح الإخوان وقتها فى استغلالها لتحقيق مصالحهم، ويصف فيه الإخوان بـ"النصابين".

وعلق "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "وائل غنيم بدأ يتكلم إزاي الإخوان ركبوا ثورة 25 يناير، ودلوقتي عايزين يركبوا موجة محمد علي، منوها بأن المصريين يجب أن يفكروا "أكل عيشهم فين"، ويبحثوا عن مصلحتهم.

ونوه "أديب"، إلى أنه هو أول من كشف أن والدة حازم إسماعيل والدته أمريكية، وهذا ما جعله يخرج من السباق الانتخابي، كاشفا أن وائل غنيم اتصل به حينها وأخبره: "إحنا وراك لو أي حاجة إحنا معاك"، معقبا: "وائل غنيم أيقونة الثورة هذه الأيام في حالة صفاء مع النفس".

وأكمل "أديب": "أنا مش فاهم أنتم عايزين إيه، هو أنتم بتنسوا، وكل مرة هنحاسب على المشاريب"، متابعا: "وائل غنيم فجأة لقى القرضاوي بيصلي بالناس، وقالوله ميرسي يا وائل، زي ما هيقولوا ميرسي يا محمد، في حد عايز يجيب البلد الأرض".

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