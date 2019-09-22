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مرأة

لا تتذمر.. حظك اليوم 22 /9 /2019 وتوقعات برج الحمل

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 02:01 ص
ابراج
ابراج
أسماء عبد الحفيظ
كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات برج الحمل و حظك اليوم الاحد 22 سبتمبر 2019 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد .

برج الحمل

مهنيًا: قد تكون تعبت في العمل ولكن لا تفقد العزم، فأمامك مسؤوليات يجب إتمامها حتى ترتاح وتستمتع بكل لحظة نجاح

عاطفيًا: تفاؤلك الدائم وثقتك بالحبيب يضفيان عليه الطمأنينة ويشعرانه بالاستقرار وبحبك الصادق له

صحيًا: لا تتململ ولا تتذمر من إلحاح المقربين منك وطلبهم منك القيام بما يلزم لتخفيف وزنك، فهم يريدونك في صحة ممتازة

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