لا تتذمر.. حظك اليوم 22 /9 /2019 وتوقعات برج الحمل

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات برج الحمل و حظك اليوم الاحد 22 سبتمبر 2019 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد .



برج الحمل



مهنيًا: قد تكون تعبت في العمل ولكن لا تفقد العزم، فأمامك مسؤوليات يجب إتمامها حتى ترتاح وتستمتع بكل لحظة نجاح



عاطفيًا: تفاؤلك الدائم وثقتك بالحبيب يضفيان عليه الطمأنينة ويشعرانه بالاستقرار وبحبك الصادق له



صحيًا: لا تتململ ولا تتذمر من إلحاح المقربين منك وطلبهم منك القيام بما يلزم لتخفيف وزنك، فهم يريدونك في صحة ممتازة