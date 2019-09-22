سعرها يتجاوز خمسة ملايين جنيه .. تركي آل الشيخ يعلن عن بدء مسابقة على سيارة فارهة

إخواني واخواتي السعوديين 🇸🇦...

مبروك للي فازوا معنا.. بس الجاي سيارته غير



نبي نعرف توقعاتكم للمباراة الجاية، الميريا وقادش

٢٩ سبتمبر ٢٠١٩، الخامسة مساء بتوقيت السعودية.



الجائزة للتوقع الصحيح مع اتباع الشروط هي لكزس LX570 S

بالتوفيق للجميع 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/1V0Jp0svn5 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 21, 2019

نشر تركى ال الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر"، يعلن فيها عن بدء مسابقة توقعات نتيجة فريقه فى الدورى الإسبانى.وكتب تركى آل الشيخ عبر حساباته على مواقع التواصل: "إخواني واخواتي السعوديين... مبروك للي فازوا معنا.. بس الجاي سيارته غير.. نبي نعرف توقعاتكم للمباراة الجاية، الميريا وقادش ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩، الخامسة مساء بتوقيت السعودية، الجائزة للتوقع الصحيح مع اتباع الشروط هي لكزس LX570 S بالتوفيق للجميع ".وحازت التغريدة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :فور الميريا ٢ /٠فوز الميريا ١ / ٠هزيمة الميريا ٣/٢يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ، أعلن مؤخرا عن تدشين مسابقات فنية ورياضية على فترات متباعدة لجمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة