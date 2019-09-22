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رياضة

سعرها يتجاوز خمسة ملايين جنيه .. تركي آل الشيخ يعلن عن بدء مسابقة على سيارة فارهة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 12:49 ص
تركى ال الشيخ
تركى ال الشيخ
القسم الميدانى
نشر تركى ال الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر"، يعلن فيها عن بدء مسابقة توقعات نتيجة فريقه فى الدورى الإسبانى.

وكتب تركى آل الشيخ عبر حساباته على مواقع التواصل: "إخواني واخواتي السعوديين... مبروك للي فازوا معنا.. بس الجاي سيارته غير.. نبي نعرف توقعاتكم للمباراة الجاية، الميريا وقادش ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩، الخامسة مساء بتوقيت السعودية، الجائزة للتوقع الصحيح مع اتباع الشروط هي لكزس LX570 S بالتوفيق للجميع ".

وحازت التغريدة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

فور الميريا ٢ /٠
فوز الميريا ١ / ٠
هزيمة الميريا ٣/٢

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ، أعلن مؤخرا عن تدشين مسابقات فنية ورياضية على فترات متباعدة لجمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة

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