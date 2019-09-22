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مرأة

عليك الإسراع للطبيب.. حظ برج الثور اليوم الأحد 22 /9 /2019

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 07:01 ص
ابراج
ابراج
أسماء عبد الحفيظ
يتسم مواليد برج الثور بعدة صفات مميزة منها قوة الشخصية والقدرة على مواجهة الآخرين، وتوقعت خبيرة الأبراج عبير فؤاد حظك اليوم لمواليد برج الثور الأحد على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو من مواليد الأبراج النارية، ومن مشاهير هذا البرج جورج كلونى.

برج الثور:

مهنيًا: يتيح لك هذا اليوم فرصة التعبير عن أفكارك في العمل، و يشير الى تجربة جديدة تخوضها لها علاقة بمكان بعيد أو بسفر أو بدولة أجنبية. 

عاطفيًا: عليك أن تخرج من حالة القلق على المستقبل مع الشريك، وذلك لا بد من أن يكون من خلال الثقة بالنفس والشجاعة.

صحيًا: إذا أصبت ببعض التورم في مختلف أنحاء جسمك عليك الإسراع إلى طبيبك.

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