علاء نبيل: عمر جابر نجم افتتاحية الدوري

قال علاء نبيل مدرب المقاولون السابق، إن عمر جابر لاعب بيراميدز، هو نجم افتتاح الدوري بعد أدائه الرائع مع فريقه أمام إنبي أمس بالبطولة.



وأضاف علاء نبيل في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "استمتعت بأداء عمر جابر مع بيراميدز اليوم، لقد تطور بشكل كبير".



وتابع: "عمر جابر أصبح يجيد الدفاع والهجوم ويلعب على المرمى ويساعد زملاءه على الوصول إلى المرمى، أدائه أصبح رائعًا".

