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ابتعد عن إرهاق أعصابك.. برج العقرب حظك اليوم الأحد 22 /9 /2019

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 05:02 ص
ابراج
ابراج
أسماء عبد الحفيظ
يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم الأحد 22 - 9 - 2019 وتوقعات برج العقرب على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، وفقا لما كشفت عنه خبيرة الأبراج عبير فؤاد .

برج العقرب:

مهنيًا: يسلط هذا اليوم الضوء على الأمور المهنية التي تواجه بعض التحديات والعراقيل، فحاول التاقلم حتى تستطيع النجاح فى هذه الاختبارات في هذا اليوم .

عاطفيًا: تمضي اوقاتًا طيّبة مع الشريك الذي يشرح لك طموحه وأهدافه، وتسعيان معًا إلى تحقيق حلم راودكما منذ زمن.

صحيًا: ساعد نفسك للتخلص من بعض الأعباء التي ترهق أعصابك وما قد ينعكس بالسلب على صحتك الجسدية.

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