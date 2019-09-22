بنفس اللون .. إطلالة حلا وهنا شيحة فى ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي .. صور

تألقت الفنانتان حلا وهنا شيحة بإطلالات ملفتة فى ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائى بدورته الثالثة لعام 2019.



ظهرت حلا بفستان طويل باللون السيمون وذا أكمام مكشوفة، واتسم الفستان بقماش الحرير الناعم، وبقصته المميزة التي كشفت عن قوامها الرشيق.



وارتدت هنا شيحة فستان سيمون أيضا ولكنه تميزت أطرافه باللون الأسود، واتسم التصميم بأنه قصير من الأمام وطويل من الخلف، وبحزام حول منطقة الخصر.



كما اعتمدت هنا وحلا على تسريحة شعر ومكياج ومجوهرات متناسقين مع إطلالاتهما.