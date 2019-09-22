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فن

عايزين تفهموا يعنى ايه ضابط.. أحمد فلوكس يدعم الجيش المصرى.. فيديو

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 02:59 ص
احمد فلوكس
احمد فلوكس
شروق حمدى
نشر أحمد فلوكس عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام فيديو له من فيلمه الأخير الممر، يدعم به الجيش المصرى.

وعلق أحمد فلوكس على الفيديو: عايزين تفهموا يعني ايه ضابط جيش مصري.. يعني إيه بطل.. يعني إيه لآخر نفس بيقاوم الحرب والأعداء وما بيفكرش في نفسه.

وتابع أحمد فلوكس.. يعني إيه ناس بتموت علشان إحنا نبقى عايشين.. يعني إيه يا محترم كلمة شهيد.

وأضاف أحمد فلوكس: يعني إيه أحمد المنسي ..يعني اييييييييههههههه رجااااالههههه ..اتفرجوووووووا .. علشان تعرفوا يعني إيه خير جنود الأرض.

وتفاعل جمهور أحمد فلوكس مع الفيديو وجاءت أبرز التعليقات : تحيا مصر والسيسى، الله يحفظ بلدنا الحبيبة مصر، ربنا يحفظهم ويحميهم، الله يرحم شهدائنا.

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