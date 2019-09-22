اخبار الفن .. هنا وحلا شيحة بإطلالة مثيرة .. ياسين أحمد السقا يثير الجدل مع صديقاته .. وأحمد فهمى يكشف التطورات الصحية لـ هنا الزاهد

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة ، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:نشرت الفنانة زينة، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، لرجل مجرد من الإنسانية ظهر يعذب طفلا بشدة وأحدث ضجة على السوشيال ميديا.كشف الفنان أحمد فهمى تطورات الحالة الصحية لزوجته الفنانة هنا الزاهد بعد تعرضها إلى وعكة صحية شديدة ألمت بها فى شهر العسل ونتجة عنها نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج.يشهد مسرح المارينا العرض العالمى الأول لفيلم "لما بنتولد" ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى، وتألقت الاختان حلا وهنا شيحة على السجادة الحمراء للعرض.أشعلت الفنانة آيتن عامر مواقع التواصل الاجتماعى خاطفة الاضواء من نجمات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، وذلك بعد نشرها صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع انستجرام ظهرت فيها فاقدة الكثير من وزنها الامر الذى اثار اعجاب وتساؤلات جميع متابعيها.نشر ياسين ابن الفنان أحمد السقا صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"وظهر ياسين السقا في الصورة وهو محاط بعدد من الفتيات الجميلات، ويبدو من الصورة أنه كان خارج مصر، وعلق قائلًا "تقطعت تقطعت"كشف الفنان عمرو يوسف عن أسباب عدم تعاونه مجددا مع زوجته الفنانة كندة علوش مؤكدا أنه ليس هناك السيناريو الجيد الذى يمكن أن يجمع بينهما.