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بالشيفون الأصفر المتطاير.. صبا مبارك تتألق فى مهرجان الجونة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 02:07 ص
بالشيفون الأصفر المتطاير
بالشيفون الأصفر المتطاير ..صبا مبارك تتألق فى مهرجان الجونة
أسماء عبد الحفيظ
شارك الحساب الرسمى لمهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثالثة صورة لإطلالة الفنانة صبا مبارك، عبر مواقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات أنستجرام.

وحلت صبا مبارك بإطلالة جذابة كعادتها بفستان مميز جذاب باللون الأصفر مكشوف من الاكتاف بجزء مكشوف من البطن، ومن القماش الشيفون المتطاير، واعتمدت علي مظهرها الجذاب ووضع ميكب خفيف علي وجهها بلون ترابي.

يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائي مصري وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري:قمر الجونة.



بالشيفون الأصفر المتطاير.. صبا مبارك تتألق فى مهرجان الجونة

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