بين فبركة الفيديوهات والاعتذار.. كيف فشلت جماعة الإخوان الإرهابية فى تضليل المصريين وتحريك المظاهرات

دعوات المقاول الهارب





حاول خلالها بث شائعات وأكاذيب بهدف تأجيج الرأي العام وإثارة البلبلة في البلاد، ويقوم أعضاء الجماعة الإرهابية بترويج الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى ومن خلال قنواتهم وحساباتهم، لكن تلك الدعوات لم تجد أي صدى داخل مصر .



وظهر ذلك من خلال قيام قنوات مكملين والجزيرة والشرق التابعة للجماعة الإرهابية، حيث قاموا بفبركة فيديوهات لأعداد كبيرة من التجمعات في الميادين المختلفة بالمحافظات المصرية على أنها حقيقية، وتبين للمواطنين أنها منذ عام 2013 و2011.





كما قامت قناة مكملين بسرقة صور من موقع التحرير نشرت في يونيو 2019 عن احتفال المصريين في ميدان التحرير بفوز المنتخب الوطني وادعت أنها مشاهد تجمعات في ميدان التحرير مساء أمس، الجمعة، فيما قامت وكالة الأناضول التركية، باستخدام صور لاحتفالات من حدث كروي في عام 2017، ونشرها على أنها تجمعات أمس، الجمعة.



إلا أن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اكتشفوا تلك اللعبة، وقاموا بفضحها، وكتب أحد مستخدمى موقع التواصل: "يا جماعة حد يبلغهم أن البحث عن تاريخ الصور في جوجل مش صعب".. فى إشارة منه إلى أن اللجان فشلت فى حشد المصريين فى الشوارع.



فيما كتب أحد المستخدمين: "تصحيح: تأكد لنا تركيب الصوت على المقطع السابق لذلك تم إلغاء التغريدة، تقبلوا الاعتذار"، وقال آخر: "بيعترفوا إن المصريين مش عايزين ينزلوا بس مفيش مشكلة ممكن تنزلوا اللجان الإلكترونية، والحسابات الوهمية والذباب الإلكتروني بتاع عزمي بشارة".

وكتب آخر: "فضيحة صفحات لجان محمد على عشان محدش عبره ومحدش نزل جاب فيديو لمظاهرة قديمة من 2013 وبيضحك بيه ع الناس افضحوووه".



الشهيد الحى

روجت اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية صورة شاب مصرى يدعى أحمد أبو ليلة، ادعوا أنه مات شهيدا خلال المظاهرات المزعومة واثناء قيام الشخص بتصفح مواقع التواصل فوجئ بأحد الأشخاص يقوم بعمل شير لصورته ودون عليها البقاء لله أول شهيد فى المظاهرات، مما أصابه بحالة من الفزع، وقام أحمد أبو ليلة بالخروج عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ليؤكد كذب تلك الشائعة، قائلًا: ينفع كدا.. والله أنا حي أرزق، يا ريت الناس تبطل تنشر أي كلام وخلاص.



ورغم خروج أبو ليلة ونفيه استشهاده، إلا أن أعضاء الجماعة الإرهابية أصروا على نشر الأكذوبة عبر صفحاتهم علي مواقع التواصل الاجتماعي ضاربين بما نشره أبو ليلة من تكذيب عرض الحائط، وكأنهم يعرفون أكثر منه شخصيًا.



شهيد من 2013

كما قامت اللجان الالكترونية التابعة للجماعة الارهابية بنشر صورة لأحد الأشخاص على أنه سقط شهيد المظاهرات التى ادعوا أنها اندلعت فى مصر، وقاموا بالترويج لها عبر صفحاتهم لتأجيج الرأى العام، لكن يقظة المصريين أفشلت مخططهم الفاشل، وتبين أن الصورة المتداولة لشاب استشهد فى عام 2013، وقاموا بنشر صورته على أنه شهيد المظاهرات.



اعتذارات

اعتذرت جريدة القبس الكويتية عن صورة قامت بنشرها أمس على أنها لمظاهرات فى مصر، نقلا عن وكالة أنباء الأناضول التركية، واتضح فيما بعد أن الصورة قديمة، وأُعيد استخدامها على نحو خاطئ، لذا اقتضى التنويه والاعتذار.





وقالت جريدة القبس عبر صفحتها الرسمية : اعتذار مهني نشرت «القبس» صورة أمس على أنها لتظاهرات في مصر، نقلًا عن وكالة أنباء الأناضول التركية، واتضح فيما بعد أن الصورة قديمة، وأُعيد استخدامها على نحو خاطئ، لذا اقتضى التنويه والاعتذار.



بينما اعتذر الدكتور سيف عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية أحد حلفاء جماعة الإخوان الإرهابية والهارب لتركيا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك نشر فيديوهات لمظاهرات قديمة من أحداث 2011 على أساس أنها مظاهرات جديدة.



وقال : سأقوم بحذف البوست والفيديو الأخير فقد ثبت أنه لمظاهرة قديمة وأعتذر للجميع عن هذا الخطأ .

فيديوهات مفبركة وصور قديمة وادعاء بموت أشخاص على قيد الحياة والمتاجرة لأشخاص ماتوا من سنوات .. كل تلك الحيل استخدمتها اللجان الإلكترونية لأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية على مدار 24 ساعة متواصلة فى محاولة منهم لبث الفتنة بين المصريين بخروج مظاهرات ضد مؤسسات الدولة، حيث تم نشر تلك الادعاءات عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعى والترويج لها فى الداخل والخارج .. بعض الأشخاص والمؤسسات الصحفية الذين وقعوا فى الخطأ بعد أن انساقوا وراء اللجان الإلكترونية، اكتشفوا أن الصور والفيديوهات التى قاموا باستخدامها مفبركة لم يتمادوا فى خطئهم، ولكن اكتشفوا المؤامرة فاعتذروا عنها.فشلت الدعوات التى أطلقها المقاول الهارب محمد على من خلال بث فيديوهات متلاحقة من إسبانيا بالاتفاق مع أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية المتواجدين فى تركيا.