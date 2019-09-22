بفستان جلابية.. رضوى الشربيني تبهر متابعيها على إنستجرام

نشرت الإعلامية رضوى الشربينى صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".



وعلقت رضوى الشربيني على الصورة قائلة "لما تلبسى فستان جلابية وعادى".



وحازت الصورة على إعجاب كثير من جمهورها وجاءت التعليقات كالاتى :



برضو زى القمر - عسل والله - ماشاء الله قمر .





يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هى وبس" الذى يذاع على شاشة "سى بى سى سفرة".