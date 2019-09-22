بفستان أسود.. ريم مصطفى تبهر جمهور مهرجان الجونة

ظهرت ريم مصطفى بإطلالة جريئة في مهرجان الجونة السينمائي، بفستان باللون الأسود، والمكشوف من منطقة الظهر، وهو ما أبرز أنوثتها، وجمالها.



وأبرزت ريم مصطفى جمال ملامحها بلمسات بسيطة من المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالأى لايرن، مع وضع اللون الكمشيري كأحمر شفاه.



وأكملت ريم مصطفى إطلالتها بارتداء بعض اللمسات البسيطة من الأكسسورات، حيث اختارت قرطين ناعمين باللون السيلفر، وهو ما تلائم بشكل كبير مع إطلالتها.



وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.



