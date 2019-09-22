ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي لا يعرف طعم الخسارة مع هذا الحكم .. تعرف عليه

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 06:17 ص
أحمد الغندور والأهلي
أحمد الغندور والأهلي
أحمد هاني
يستعد الأهلي لبدء رحلة الدفاع عن لقبه في الدوري المصري عندما يحط الرحال بالإسكندرية وبالتحديد على ملعب "برج العرب"، في افتتاح أولى جولات مسابقة الدوري المحلي.

وكشفت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، عن أسماء حكام مباراتي بعد غد الإثنين، في الأسبوع الأول للدوري الممتاز.

جاءت الاختيارات على النحو التالي..

سموحة والأهلي: أحمد الغندور ويعاونه أحمد حسام طه وسامي هلهل، ومحمد عباس قابيل حكما رابعا.

وأدارت صافرات أحمد الغندور 7 مباريات للأهلي حقق خلالها المارد الأحمر الفوز في 6 مباريات، وتعادل في مناسبة وحيد، أشهر خلالها الحكم الدولي البطاقة الصفراء 7 مرات، والحمراء مرة واحدة في وجه لاعبي الأهلي، واحتسب 3 ضربات جزاء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على حكام مباراتي سموحة والأهلي والزمالك والاتحاد

ترشيحاتنا

أسرار اللقب الـ 11.. كواليس ساعات الفجر داخل الأهلي لـ حسم السوبر أمام الزمالك

كارولين عزمي بإطلالة بيضاء على انستجرام

بعد استئصال ورم فى الأحبال الصوتية .. خالد سليم يكشف عن سر إنقاص وزنه .. فيديو

بعد الهجوم الإرهابي.. أرامكو السعودية توجه تحذيرا شديد اللهجة لموظفيها

بدون بطانة.. بسمة بإطلالة مثيرة فى مهرجان الجونة

بعد فقدانها الكثير من وزنها.. أيتن عامر تخطف الأضواء من النجمات في الجونة

صدمة .. لاعب الزمالك التونسي يرفض مصافحة علي معلول عقب التتويج بالسوبر.. فيديو

خلال 48 ساعة .. تعديلات في الجهاز الفني للزمالك

الأهلي لم يفز بل الزمالك خسر .. هجوم ناري من مرتضى على حسام عاشور

تغريم لاعبي الأهلي 100 ألف جنيه بسبب الإساءة للزمالك .. فيديو

علاء نبيل: هذا اللاعب في الزمالك يذكرني بمحمد بركات مع الأهلي

مرتضى منصور : رمضان صبحي زملكاوي ..فيديو

سعرها يتجاوز خمسة ملايين جنيه .. تركي آل الشيخ يعلن عن بدء مسابقة على سيارة فارهة

اخبار الرياضة.. الزمالك سبب عدم إذاعة مباراة الأهلي وكانو سبورت.. عقوبات فى انتظار المارد الأبيض.. بيراميدز يدرس عرضا لبيع نجم الأهلي

أسرار اللقب الـ 11.. كواليس ساعات الفجر داخل الأهلي لـ حسم السوبر أمام الزمالك

مرتضى منصور يحذر الاتحاد الأفريقي من لعب مباراة السوبر الإفريقي في هذه الدولة

أهداف بيراميدز وإنبي .. شاهد ملخص مباريات اليوم الأول في الدوري المصري..فيديو

شاهد.. رسالة خاصة من هاني حتحوت لـ حسام البدري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكرانيش .. زوجة خالد سليم بفستان ملفت في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي ..صور

كارولين عزمي بإطلالة بيضاء على انستجرام

بنطلون مقطع وعباءة.. أنغام بإطلالة كاجوال فى بروفات حفلها بالسعودية