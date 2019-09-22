الأهلي لا يعرف طعم الخسارة مع هذا الحكم .. تعرف عليه

يستعد الأهلي لبدء رحلة الدفاع عن لقبه في الدوري المصري عندما يحط الرحال بالإسكندرية وبالتحديد على ملعب "برج العرب"، في افتتاح أولى جولات مسابقة الدوري المحلي.



وكشفت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، عن أسماء حكام مباراتي بعد غد الإثنين، في الأسبوع الأول للدوري الممتاز.



جاءت الاختيارات على النحو التالي..



سموحة والأهلي: أحمد الغندور ويعاونه أحمد حسام طه وسامي هلهل، ومحمد عباس قابيل حكما رابعا.



وأدارت صافرات أحمد الغندور 7 مباريات للأهلي حقق خلالها المارد الأحمر الفوز في 6 مباريات، وتعادل في مناسبة وحيد، أشهر خلالها الحكم الدولي البطاقة الصفراء 7 مرات، والحمراء مرة واحدة في وجه لاعبي الأهلي، واحتسب 3 ضربات جزاء.