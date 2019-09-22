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بالفضى اللميع.. أمينة خليل تخطف الأنظار فى مهرجان الجونة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 02:08 ص
أمينة خليل
أمينة خليل
أسماء عبد الحفيظ
نشر الحساب الرسمى لمهرجان الجونة السينمائى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة للفنانة أمينة خليل بإطلالة خطفت قلوب متابعيها خلال حضورها فعاليات المهرجان فى دورته الثالثة لعام 2019.

ظهرت أمنية خليل بإطلالة مميزة ، مرتدية فستان طويل باللون الفضى اللميع كتف وكتف طويل به فتحة أعلى الساق، وانتعلت حذاء مكشوفا ذات اللون الفضى الفاتح، وفى يديها شنطة صغيرة ونسقت معه بعض الإكسسوارات.

يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائي مصري وعربي وعالمي، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.

بالفضى اللميع.. أمينة خليل تخطف الأنظار فى مهرجان الجونة

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