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رياضة

فالفيردي بعد سقوط برشلونة في الدوري الإسباني: أشعر بالمسئولية ولا توجد أعذار

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 04:51 ص
صدى البلد
أحمد هاني
خسر فريق برشلونة أمام مضيفه فريق غرناطة بهدفين دون رد فى اللقاء الذى جمع الفريقين، السبت، على ملعب "نويفو لوس كارمينيس"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وقال فالفيردي في تصريحات ما بعد المباراة عقب اللقاء: "أشعر بالمسؤولية مما حدث، اليوم لم نستحق الفوز، نحن في الجولة الخامسة من الليجا، ويجب أن نكون جميعا على ما يرام، لا توجد أعذار، نحن سيئين".

وتابع فالفيردي: "غرناطة لديه الكثير من الجدارة، وعلينا أن ندرك ذلك، لقد كان فريقًا مكثفًا وقويًا، وأزعجنا كثيرًا، الهدف الأول أعطاهم الثقة، وأضر بنا كثيرًا، لقد فرضوا لعبتهم اليوم، ولم نقدم أداءً جيدًا".

بهذه النتيجة توقف رصيد برشلونة، عند 7 نقاط فى المركز السابع، بينما تصدر غرناطة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط، وبفارق الأهداف عن فريقى إشبيلية وأتلتيكو مدريد، اللذان يتساويان معه فى عدد النقاط.

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