أخبار التوك شو.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن المقاول الهارب محمد علي.. فضيحة جديدة للهارب معتز مطر

نشر موقع "صدى البلد"، أمس السبت، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرز الأخبار:
تجربة عملية.. مخرج يحول زفة إلى تظاهرة لإثبات احتراف الإخوان فبركة الفيديوهات على السوشيال ميديا
واصل جماعة الإخوان الإرهابية، فبركة الفيديوهات والصور على السوشيال ميديا، في سبيل افتعال الأزمات وتضخيم الأحداث من أجل نشر الفوضى بشكل كبير في كافة ربوع الوطن.
وعرض المخرج التليفزيوني تامر الخشاب، أثناء استضافته في قناة " إكسترا نيوز"، مقطع فيديو لـ زفة أحد الأفراح في أحد شوارع الإسكندرية وقام بفبركة الفيديو للتأكيد على أن تجمع أصحاب الفرح هو مظاهرة تابعة للإخوان في تجربة عملية لإثبات فبركة الإخوان للفيديوهات والحقائق.
الشهيد الحي.. أحمد أبو ليلة: متصدقوش السوشيال ميديا
ذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، فيديو للشهيد الحي أحمد أبو ليلة، والذى تداول رواد مواقع التواصل مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاته بالأمس.
ومن جانبه قال أبو ليلة :"متصدقوش كل حاجة بيتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعى انا موجود فى البيت ولا صحة لما تردد من نزول فى مظاهرات كما زعم بعض المخربين".
فضيحة جديدة للإعلامي الهارب معتز مطر
عرضت قناة "إكسترا نيوز" فيديو يرصد تناقضات جماعة الإخوان الإرهابية وعلى رأسهم الإرهابي الهارب معتز مطر.
ورصد الفيديو انتقادات واضحة وصريحة من معتز مطر للرئيس المعزول الراحل محمد مرسى فور عزله من حكم مصر قائلا: "الفريق السيسى نصح مرسى مررا وتكررا بضرورة إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة وهو ما يتنافى مع كلامه بعد ذلك والذى زعم فيه عدم تكاتف مؤسسات الدوله معه".
وقال أيضا معتز مطر خلال الفيديو: "مرسى كانت أمامه فرص كثيرة لتقديم الكثير لوطنه وللمصريين ولكنه لم يفعل على حد وصفه".
أحمد موسى يفضح جماعة الإخوان ويعلن اسماء مديري صفحات تهاجم مصر
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الهارب مصطفى حامد إبراهيم مقيم في السعودية وعضو في تنظيم الإخوان، يدير صفحة تهاجم الدولة المصرية.
وطالب الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، الأشقاء في المملكة العربية السعودية بإلقاء القبض على هذا الإرهابي الذي يدير صفحة تهاجم الدولة المصرية.
وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الإرهابي هاني صبري مقيم في دولة قطر الداعمة للإرهاب ويدير صفحة المقاول محمد علي، كما يدير هذه الصفحة الإرهابي أبو عمر المصري".
مفاجأة.. أكبر مذيعي الجزيرة القطرية يعترف بـ تطبيعها مع إسرائيل لـ هدم الدول العربية
قال الإعلامي أحمد موسى، إن فيصل القاسم المذيع بقناة الجزيرة القطرية اعترف بتعاون قناة الجزيرة مع إسرائيل وأنها تخدم أفكارهم وتحقق أهدافهم.
وعرض الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، شهادة فيصل القاسم بأن قناة الجزيرة أداة لتصفية الحسابات لصالح قطر وتتبع أجندة مغرضة.
أحمد موسى يفجر مفاجأة عن المقاول الهارب محمد علي
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك حكما بالحبس لمدة 6 أشهر صدر ضد المقاول الهارب محمد علي في شهر أبريل الماضي بعدما خرج من مصر.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الحكم صدر بحق محمد علي في قضية الاستيلاء على تركة شقيقه المتوفى".
فضيحة.. فيديو لمجموعة شباب يتقاضون أموالا للمشاركة في المظاهرات الإخوانية
عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو لمجموعة من الشباب يتقاضون الأموال للمشاركة في المظاهرات التى دعت إليها جماعة الإخوان الارهابية، لافتا إلى أن الفيديو تم تصويره بكاميرا من الشارع.
وعلق "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "اللي اتصرف على هاشتاج السيسي كان شبرقة شبرقة"، مضيفا: "لو كانوا صرفوا الفلوس على الناس كان أحسن، بس هما عايزين يهدوا البلد".
بعد ما نشرته حركة حماس .. عمرو أديب: مكنش العشم
قال الإعلامى عمرو أديب، إن هناك من يقف وراء زعزعة إستقرار الدولة المصرية من خلال الترويج للشائعات والأكاذيب.
وعرض "أديب"، خلال برنامجه "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بى سى مصر"، رسالة صوتية لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يحذر من تداول أي شىء عن المظاهرات في مصر، منوها بأن المواقع التابعة لحماس نشرت أن هناك مظاهرات في مصر، معقبا: "مكنش العشم بعد كل اللي عملناه، كل ده عشان الإخوان، عندكم ولاء للجماعة أوي كده ".
تجربة عملية.. مخرج يحول زفة إلى تظاهرة لإثبات احتراف الإخوان فبركة الفيديوهات على السوشيال ميديا
واصل جماعة الإخوان الإرهابية، فبركة الفيديوهات والصور على السوشيال ميديا، في سبيل افتعال الأزمات وتضخيم الأحداث من أجل نشر الفوضى بشكل كبير في كافة ربوع الوطن.
وعرض المخرج التليفزيوني تامر الخشاب، أثناء استضافته في قناة " إكسترا نيوز"، مقطع فيديو لـ زفة أحد الأفراح في أحد شوارع الإسكندرية وقام بفبركة الفيديو للتأكيد على أن تجمع أصحاب الفرح هو مظاهرة تابعة للإخوان في تجربة عملية لإثبات فبركة الإخوان للفيديوهات والحقائق.
الشهيد الحي.. أحمد أبو ليلة: متصدقوش السوشيال ميديا
ذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، فيديو للشهيد الحي أحمد أبو ليلة، والذى تداول رواد مواقع التواصل مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاته بالأمس.
ومن جانبه قال أبو ليلة :"متصدقوش كل حاجة بيتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعى انا موجود فى البيت ولا صحة لما تردد من نزول فى مظاهرات كما زعم بعض المخربين".
فضيحة جديدة للإعلامي الهارب معتز مطر
عرضت قناة "إكسترا نيوز" فيديو يرصد تناقضات جماعة الإخوان الإرهابية وعلى رأسهم الإرهابي الهارب معتز مطر.
ورصد الفيديو انتقادات واضحة وصريحة من معتز مطر للرئيس المعزول الراحل محمد مرسى فور عزله من حكم مصر قائلا: "الفريق السيسى نصح مرسى مررا وتكررا بضرورة إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة وهو ما يتنافى مع كلامه بعد ذلك والذى زعم فيه عدم تكاتف مؤسسات الدوله معه".
وقال أيضا معتز مطر خلال الفيديو: "مرسى كانت أمامه فرص كثيرة لتقديم الكثير لوطنه وللمصريين ولكنه لم يفعل على حد وصفه".
أحمد موسى يفضح جماعة الإخوان ويعلن اسماء مديري صفحات تهاجم مصر
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الهارب مصطفى حامد إبراهيم مقيم في السعودية وعضو في تنظيم الإخوان، يدير صفحة تهاجم الدولة المصرية.
وطالب الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، الأشقاء في المملكة العربية السعودية بإلقاء القبض على هذا الإرهابي الذي يدير صفحة تهاجم الدولة المصرية.
وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الإرهابي هاني صبري مقيم في دولة قطر الداعمة للإرهاب ويدير صفحة المقاول محمد علي، كما يدير هذه الصفحة الإرهابي أبو عمر المصري".
مفاجأة.. أكبر مذيعي الجزيرة القطرية يعترف بـ تطبيعها مع إسرائيل لـ هدم الدول العربية
قال الإعلامي أحمد موسى، إن فيصل القاسم المذيع بقناة الجزيرة القطرية اعترف بتعاون قناة الجزيرة مع إسرائيل وأنها تخدم أفكارهم وتحقق أهدافهم.
وعرض الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، شهادة فيصل القاسم بأن قناة الجزيرة أداة لتصفية الحسابات لصالح قطر وتتبع أجندة مغرضة.
أحمد موسى يفجر مفاجأة عن المقاول الهارب محمد علي
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك حكما بالحبس لمدة 6 أشهر صدر ضد المقاول الهارب محمد علي في شهر أبريل الماضي بعدما خرج من مصر.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الحكم صدر بحق محمد علي في قضية الاستيلاء على تركة شقيقه المتوفى".
فضيحة.. فيديو لمجموعة شباب يتقاضون أموالا للمشاركة في المظاهرات الإخوانية
عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو لمجموعة من الشباب يتقاضون الأموال للمشاركة في المظاهرات التى دعت إليها جماعة الإخوان الارهابية، لافتا إلى أن الفيديو تم تصويره بكاميرا من الشارع.
وعلق "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "اللي اتصرف على هاشتاج السيسي كان شبرقة شبرقة"، مضيفا: "لو كانوا صرفوا الفلوس على الناس كان أحسن، بس هما عايزين يهدوا البلد".
بعد ما نشرته حركة حماس .. عمرو أديب: مكنش العشم
قال الإعلامى عمرو أديب، إن هناك من يقف وراء زعزعة إستقرار الدولة المصرية من خلال الترويج للشائعات والأكاذيب.
وعرض "أديب"، خلال برنامجه "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بى سى مصر"، رسالة صوتية لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يحذر من تداول أي شىء عن المظاهرات في مصر، منوها بأن المواقع التابعة لحماس نشرت أن هناك مظاهرات في مصر، معقبا: "مكنش العشم بعد كل اللي عملناه، كل ده عشان الإخوان، عندكم ولاء للجماعة أوي كده ".