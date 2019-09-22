بني سويف تستقبل العام الدراسي .. 2153 مدرسة توفر 16 ألفا و296 فصلا.. تشديد على المتابعة حتى توريد واستلام كل الكتب الدراسية.. وأنشطة طلابية في الجامعة

أنهينا استعداداتنا لاستقبال العام الدراسي الجديد على مستوى التربية والتعليم أو الجامعي

2153 مدرسة و16 ألفا و296 فصلًا جاهزة لاستقبال ما يقرب من 800 ألف طالب

افتتاح 17 مدرسة بتكلفة تزيد عن 75 مليون جنيه

عدد المدارس المستهدف توصيل الإنترنت لها هذا العام 85 مدرسة

تشديد على المتابعة حتى توريد واستلام كل الكتب الدراسية بكافة المراحل التعليمية

41 مليون جنيه للتغذية المدرسية

أنهت محافظة بني سويف استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2018/2019 سواء على مستوى مديرية التربية والتعليم أو على المستوى الجامعي.وأعدت المحافظة خطتها بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة، لتستقبل اليوم 2153 مدرسة" توفر 16ألفا و 296 فصلًا "جاهزة لاستقبال ما يقرب من 800 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل التعليمية من الروضة حتى المرحلة الثانوية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، من بينها مدارس أجريت لها أعمال صيانة جزئية وشاملة وبعضها تم إنشاؤه إنشاء جديد ستدخل الخدمة التعليمية هذا العام، حيث تم افتتاح 17 مدرسة بتكلفة تزيد عن 75 مليون جنيه، ضمن 30 مدرسة تصل تكلفة هذه المدارس إلى أكثر من 154 مليون جنيه وتضيف 456 فصلا دراسيا، والتي ستساهم بشكل كبير في تقليل كثافة الفصول ضمن خطة الدولة لتحسين المنظومة التعليمية.كما أنهت مديرية التعليم استعداداتها لتوصيل الإنترنت للمدارس المستهدفة ، حيث أوضح محمد حسام وكيل الوزارة أن عدد المدارس المستهدف توصيل الإنترنت لها هذا العام 85" مدرسة" ، حيث يجري حاليًا الانتهاء من توصيل كابلات الفيبر الخاصة بخدمة الإنترنت فائق السرعة بجميع المدارس الثانوية على مستوى المحافظة لتطبيق النظام الجديد، والذي يستهدف دمج التكنولوجيا الحديثة وتفعيل دور بنك المعرفة المصري وتوظيف استخدام السبورة الذكية وغيرها.من ناحيته شدد المحافظ المستشار هاني عبد الجابر على ضرورة المتابعة حتى توريد واستلام كل الكتب الدراسية بكافة المراحل التعليمية قبل بدء الدراسة لتكون البداية الأمثل للعملية التعليمية ، حيث أكد وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم استلام 91% من كتب المرحلة الابتدائية، و100% من كتب المرحلة الإعدادية ، و64% من كتب المرحلة الثانوية ، وجاري بشكل متتابع استلام باقى الكتب.كما اطمأن المحافظ على بعض الموضوعات المتعلقة بالمنظومة التعليمية في مقدمتها برامج التدريب على نظام التعليم الجديد ، وموقف التغذية المدرسية ، حيث أشار وكيل الوزارة أن البرنامج التدريبي يستمر حتى الانتهاء من المستهدف منه ، وأنه تم الانتهاء من الترتيبات الخاصة بالتغذية المدرسية ، حيث يخصص لها في هذا العام 41 مليون جنيه ، و يتم توفير التغذية من مصنع وزارة الزراعة حسب البروتوكول الموقع بين وزارتي التربية والتعليم والزراعة في هذا الصددكما أمر المحافظ بتشكيل لجنة متابعة لمراجعة تنفيذ بعض الملاحظات التي وجه بسرعة تلافيها في مدة لا تتعدى 36 ساعة ، بالإضافة إلى القيام بعمل مراجعة شاملة ونهائية للاطمئنان على نهو كافة التجهيزات الخاصة بأعمال الدهانات وصيانة المقاعد المدرسية وأعمال التجميل والنظافة داخل وخارج المدارس والاطمئنان على كفاءة مرافق المدارس من كهرباء ومياه وصرف وغيرها ، والتنسيق مع الجهات المعنية من الأمن والمرافق والمرور لتأمين المدارس واتخاذ ما يلزم نحو تسهيل الحركة المرورية في محيط المدارس الواقعة في ميادين وشوارع هامة وحيويةكما أصدر المحافظ توجيهاته بتكثيف حملات النظافة ورفع أية مخلفات ورفع كافة صور الإشغالات من محيط المدارس للحفاظ على الشكل الحضاري بمحيطها، وتوفير أجواء لائقة داخل وخارج المدارس ، مشددا على استمرار تلك الحملات طوال العام ، وموجها بالمتابعة المستمرة لتنفيذ التوجيهات.من جانب آخر أنهت جامعة بنى سويف، استعداداتها اللازمة لبدء العام الدراسى الجديد 2019/2020، والانتهاء من الكشف الطبى على الطلاب الجدد وإجراءات اختبار تحليل فيروس سي.وأكد رئيس الجامعة، على ضرورة الانتهاء من إعداد الخطط الدراسية وصيانة المدرجات والمعامل والقاعات الدراسية والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب وإعلان الجداول الدراسية وتواجد وانتظام القيادات الجامعية، مؤكدا على وضع خطة لاستقبال الطلاب الجدد والاحتفاء بهم وتعريفهم بنظام الدراسة ومرافق الجامعة، وتعريفهم بجامعتهم وتاريخها، وذلك بمشاركة الطلاب القدامى، إلى جانب حفل استقبال يُقام بكل كلية على حده للطلاب يتضمن أنشطة طلابية ثقافية وفنية ورياضية واجتماعية.وأكد على قيام كل الكليات بإعداد أنشطة طلابية فعالة وإعلانها للطلاب، تتضمن ندوات وأنشطة ثقافية وفنية، مع الاهتمام بدور إدارات رعاية الشباب فى كل كلية، جنبًا إلى جنب مع رعاية الشباب على مستوى الجامعة، فى العمل مع الطلاب وتوفير الأنشطة التى تناسبهم وتلبى احتياجاتهم.