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فن

عرض مشبك شعر بنادي سينما ذوى القدرات الخاصة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 03:01 ص
صدى البلد
أحمد البهى
أقيمت أمس السبت فعاليات نادي سينما ذوي القدرات الخاصة الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب.

وعرض النادي فيلم التحريك "مشبك شعر" للمخرجة "عطية خيري" وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة أدارتها الناقدة السينمائية "شاهندة محمد علي "لمناقشة الفيلم مع الأطفال من ذوى القدرات الخاصة.

يذكر أن نادي سينما ذوي القدرات الخاصة يقيمه المركز القومي للسينما السبت الثالث من كل شهر بمركز طلعت حرب الثقافىوالدعوة عامة لجميع ذوي القدرات الخاصة لحضور فعاليات النادي.

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