محمد رمضان يكشف عن عمله الرمضاني القادم.. فيديو

كشف الفنان محمد رمضان فى أحد الحوارات التليفزيونية خلال تواجده فى مهرجان الجونة فى دورته الثالثة عن عمله الرمضاني القادم.





وأكد رمضان، أنه من المقرر أن يتعاون مع المخرج محمد سامى ، لتقديم عمل تلفزيونى خلال شهر رمضان القادم، وسيتولى محمد سامى تأليفه أيضاً، إلا أنهم لم يستقروا على اسمه حتى الآن.





وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الخميس فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.



يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان الدرامية مسلسل زلزال الذى شارك فى بطولته الفنان ماجد المصرى والفنانة حلا شيحة والفنانة هنادي مهنا .