أنامل ماهرة أعادت بريقها .. 50 صورة لكنوز الملك الذهبي في معامل ترميم المتحف الكبير

منذ اكتشاف مقبرته عام 1922 على يد هوارد كارتر، ظل الملك توت عنخ آمون مصدر إعجاب ودهشة بما تضمنته حياته من مواقف مثيرة، كذلك كنوزه الأثرية التي عثر عليها داخل مقبرته، التي ظلت حتى الآن محتفظة ببريق مستمد من براعة صناعتها.



هذه الحقيقة تأكدنا منها خلال جولة قمنا بها في معامل ترميم المتحف المصري الكبير وننشر منها 50 صورة، حيث رصدت كاميرا موقع صدي البلد أعمال ترميم كنوز الملك توت عنخ آمون،والتي تضم نوادر لا مثيل لها، منها المظلة الخاصة بالملك الذهبي، التي كانت مفككة عند نقلها،ونجحت أنامل المرممين في تجميعها مرة أخرى بعد ترميمها ببراعة شهد لها الجميع.



كما رصدنا أيضًا خلال جولتنا السرير الخاص بالملك، والذي يعد قطعة أثرية لا مثيل لها، وتتخذ قوائم السرير أشكال حيوانات، كذلك عدة عجلات حربية متنوعة الغرض الذي استخدمت فيه، ومنها ما كان حربيا والآخر للصيد والقنص.



ويعد التابوت الذهبي للملك توت عنخ آمون من أبرز القطع التي رصدناها في جولتنا، وبدأ مرممو الآثار في أعمال تعقيم وترميم التابوت،وذلك بعد خروجه من خيمة التعقيم الخاصة به للبدء في أعمال ترميمه.