احذري.. هذه الأسباب تؤدي إلى تساقط الشعر سريعا

تتشكى أغلب الفتيات من مشكلة تساقط الشعر سريعا، وتبحث هنا وهناك عن أفضل الحلول لإنقاذ الشعر، وتجهل تجنب الأسباب التي تؤدى إلى ذلك.



حذر موقع بولد سكاى من 5 أسباب عليك البحث فيهم وتجنبهم لحل المشكلة، وهى أسباب تساقط الشعر، تتمثل فيما يلي :



أسباب تساقط الشعر :



1-زيادة إفراز الزيوت في فروة الرأس



2-مشكلة في الهرمونات تتسبب في زيادة معدلات دهون الرأس



3-بعض التغييرات المناخية قد تكون السبب في تساقط الشعر



4-قد يكون تساقط الشعر الدهني وراثيًا، فربما يرث الأبناء عن أبائهم الشعر الدهني وبالتالي هم معرضون لتساقط الشعر



5-تراكم الزيوت والدهون على فروة الرأس فتسبب القشرة ثم تساقط الشعر