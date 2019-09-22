ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سمير فرج يوضح كيف تسيطر إيران على حركة مرور النفط في المنطقة.. فيديو

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 06:04 ص
الدكتور سمير فرج
الدكتور سمير فرج
محمد القاضي
قال الدكتور سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن إيران تسيطر على حركة مرور النفط في المنطقة عن طريق مضيق هرمز.

وأضاف "فرج"، خلال تصريحات تلفزيونية، أن ثلث بترول العالم يمر من مضيق هرمز الذي تسيطر عليه إيران، مشيرا إلى أن 10% من هذه النسبة تذهب إلى اليابان والصين، و20% يذهبوا إلى قناة السويس ومنها إلى أوروبا.

وأوضح أن أي أعمال تتم في مضيق هرمز تعطل وصول البترول إلىى العالم، مردفا أن إيران تسيطر على مضيق هرمز، والحوثيون يسيطرون على مضيق باب المندب في اليمن، وإيران هي التي تسيطر على الحوثيين، معقبا: «إيران تسيطر على هرمز وباب المندب».

وأكد الخبير العسكري والاستراتيجي، أن إيران مازالت تسيطر على حركة مرور النفط في المنطقة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توترات ومخاوف من برميل النفط.. هذا ما سيحدث فى أسواق البترول حال نشوب حرب فى المنطقة

غداً.. سمير فرج يحل ضيفاً على محمد الباز

هرمز كلمة السر.. حشود عسكرية في الطريق إلى المضيق الاستراتيجي.. ما بعد حرب الناقلات

مستشار سابق لـ وزير النفط السعودى لـ صدى البلد: إيران لن تستطيع اغلاق مضيق هرمز

ترشيحاتنا

عبادتان لتفريج الكروب وفتح أبواب الفرج .. فيديو

تعرف على شروط المشاركة في مشروع شارع 306 .. فيديو

أهداف بيراميدز وإنبي .. شاهد ملخص مباريات اليوم الأول في الدوري المصري..فيديو

المفتي السابق يحدد أفضل صيغة لـ الصلاة على النبي

تمهيدا لاقتحام طرابلس.. الجيش الليبي يشن هجوما كبيرا على ميليشيات مصراتة

حكم الصلاة جلوسا على الكرسي .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكرانيش .. زوجة خالد سليم بفستان ملفت في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي ..صور

كارولين عزمي بإطلالة بيضاء على انستجرام

بنطلون مقطع وعباءة.. أنغام بإطلالة كاجوال فى بروفات حفلها بالسعودية