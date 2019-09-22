سمير فرج يوضح كيف تسيطر إيران على حركة مرور النفط في المنطقة.. فيديو

قال الدكتور سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن إيران تسيطر على حركة مرور النفط في المنطقة عن طريق مضيق هرمز.



وأضاف "فرج"، خلال تصريحات تلفزيونية، أن ثلث بترول العالم يمر من مضيق هرمز الذي تسيطر عليه إيران، مشيرا إلى أن 10% من هذه النسبة تذهب إلى اليابان والصين، و20% يذهبوا إلى قناة السويس ومنها إلى أوروبا.



وأوضح أن أي أعمال تتم في مضيق هرمز تعطل وصول البترول إلىى العالم، مردفا أن إيران تسيطر على مضيق هرمز، والحوثيون يسيطرون على مضيق باب المندب في اليمن، وإيران هي التي تسيطر على الحوثيين، معقبا: «إيران تسيطر على هرمز وباب المندب».



وأكد الخبير العسكري والاستراتيجي، أن إيران مازالت تسيطر على حركة مرور النفط في المنطقة.



