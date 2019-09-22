سمير فرج: مصر الأفضل فى إدارة الأزمات بمنطقة الشرق الأوسط

قال اللواء سمير فرج، الخبير الإستراتيجى والمدير الأسبق لإدارة الشؤون المعنوية، إن منطقة الشرق الأوسط تعتبر الأكثر زخما في الأحداث المتلاحقة، والتي تبدأ جغرافيا من المغرب وحتى باكستان، مضيفا: "الشرق الأوسط مهم جدا عند أمريكا وبالتالي حاطه أهم قيادة رئيسية وهي المركزية بالشرق الأوسط".



وأشار المدير الأسبق لإدارة الشئون المعنوية إلى أن ملف "إدارة الأزمات والتفاوض" معني به رئيس الدولة؛ ومصر لديها أفضل مركز لإدارة الأزمات في الشرق الأوسط لامتلاكها الخبراء والتكنولوجيا الحديثة.



وأضاف "فرج" خلال حواره ببرنامج "الحكاية" والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب والمذاع على فضائية "MBC مصر" أن دولة إيران تجاور عددا من الدول "المتواضعة" عسكريا واقتصاديا، موضحا أن دول الخليج تنعم بأوضاع عسكرية "متواضعة" ولكنها دولا غنية.



وأكد الخبير الإستراتيجى، أن سعي إيران لامتلاك النووي أدى لوقوف دول "النادي النووي" لها حتى لا تمتلك السلاح غير المعلوم سببه، كما وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران قيودا اقتصادية لإيقاف تسليحها النووي.