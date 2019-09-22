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مرأة

عليك باستخلاص الخبرة من الماضى.. 22 سبتمبر ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 06:03 ص
ابراج
ابراج
أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية، وقدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، 22 سبتمبر، وفقا لعلم الأرقام.

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 22 سبتمبر فإن ذلك يعني أنك متميز وملهم ولديك بصيرة ووضوح في الرؤية.. تبحث دائما عن الطريقة الصحيحة للقيام بأي شيء، لكن قد تكون حساسا وعصبيا ولديك طبيعة غامضة.

نصيحة:

عام ٢٠١٩ مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع.. وهي مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء جيدا قبل الإقدام عليه.

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