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تعليم

قيادات التعليم العالي تشهد افتتاح عدد من الجامعات بالقاهرة الجديدة.. اليوم

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 05:08 ص
صدى البلد
نهلة الشربيني
يجري اليوم الأحد مسؤولو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جولة تفقدية داخل عدد من الجامعات التي تعمل للمرة الأولى هذا العام الدراسي 2019/ 2020، وعلى رأسهم افتتاح الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة التي تفتح أبوابها للدراسة لأول مرة هذا العام.

يقوم المسئولون بجولة ميدانية بالجامعة لتفقد المنشآت والمباني والمعامل والورش وقاعات التدريس بالجامعة، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف (10.30) صباح غد الأحد الموافق 22 سبتمبر الجاري، بمقر الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة.
     
كما يتفقد المسؤولون جامعة كوفنتري البريطانية بالعاصمة الإدارية الجديدة والتابعة لجامعات المعرفة الدولية بحضور البروفيسور جون الثام رئيس جامعة كوفنتري البريطانية والدكتور محمود عالم رئيس جامعات المعرفة الدولية.

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