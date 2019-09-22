ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

دانا حمدان تبرز أنوثتها بـ فيديو من مهرجان الجونة السينمائي .. شاهد

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 04:02 ص
دانا حمدان
دانا حمدان
القسم الميدانى
نشرت الفنانة دانا حمدان فيديو لها من مهرجان الجونة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلقت دانا حمدان على الفيديو قائلة:  "من فيلم "عندما ولدنا" رئيس الوزراء".

وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى الخميس الماضي، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.

يذكر أن آخر أعمال النجمة دانا حمدان مسلسل الطوفان، تأليف بشير الديك، وسيناريو وحوار محمد رجاء، وإخراج خيري بشارة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفستان ذهبي .. شريهان أبو الحسن بإطلالة ساحرة في مهرجان الجونة السينمائي

بفستان كب.. غادة عادل بإطلالة وهمية وناعمة في مهرجان الجونة السينمائي

أحمد الفيشاوى يقبل زوجته فى حفل افتتاح مهرجان الجونة.. شاهد

بالأبيض والسيلفر.. أروى جودة بإطلالة ملفتة في مهرجان الجونة السينمائي

3 نجمات بإطلالات متشابهة فى حفل افتتاح مهرجان الجونة.. تعرف عليهن

انهيار أحمد الفيشاوي في مهرجان الجونة السينمائي.. تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

R.B.G وقنابل ومتفجرات .. شاهد ماذا وجدت الداخلية فى منزل إرهابي المطرية

بعد الهجوم الإرهابي.. أرامكو السعودية توجه تحذيرا شديد اللهجة لموظفيها

كارولين عزمي بإطلالة بيضاء على انستجرام

أحمد موسى يفضح جماعة الإخوان ويعلن اسماء مديري صفحات تهاجم مصر.. فيديو

عمرو أديب يعرض فيديو لـ وائل غنيم يكشف فيه كيف استغل الإخوان ثورة يناير

أهداف بيراميدز وإنبي .. شاهد ملخص مباريات اليوم الأول في الدوري المصري..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكرانيش .. زوجة خالد سليم بفستان ملفت في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي ..صور

كارولين عزمي بإطلالة بيضاء على انستجرام

بنطلون مقطع وعباءة.. أنغام بإطلالة كاجوال فى بروفات حفلها بالسعودية