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منفوش وأنيق .. شاهد فستان زوجة أحمد داوود في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 07:35 ص
زوجة أحمد داوود
زوجة أحمد داوود
هاجر هانئ
نشر الفنان أحمد داوود عبر حسابه الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، صورة جديدة تجمعه بزوجته علا رشدى على السجادة الحمراء فى ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائى.

وأطلت علا ثالث يوم من فعاليات مهرجان الجونة السينمائى، بفستان أبيض أنيق ذا أكمام مكشوفة، ويتسم التصميم بالرسومات الناعمة التى تميزت بالألوان المبهجة، ونسقت معه حذاء صيفى أبيض ذا كعب عالى، وكلاتش متناسق مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت علا رشدى على خصلات شعرها الكيرلى، ولم تتكلف فى استخدام مستحضرات التجميل مما كشف عن جمالها الطبيعي.



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