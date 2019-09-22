طريقة سهلة لعمل فطير بالسكر

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي " طريقة عمل فطير بالسكر" بأسهل الخطوات فهي محببة لدى العديد من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، كما يمكن للأطفال أخذها معهم كبديل للسندوتشات المدرسية.





مقادير فطير بالسكر



3 كوب دقيق

رشة ملح

ماء للعجن

ملعقة كبيرة سكر

الحشو

سكر خشن سمن

زيت



طريقة تحضير فطير بالسكر



* إخلطى العجين ثم قطعيه لكرات صغيرة وإتركيه ليرتاح



* أفردى العجين بالنشابة ورشيه بالدقيق وإفردى على الوجه السكر البودرة والسمنة



* طبقى الفطير وبططيه ثم إقليه فى الزيت وقدميه