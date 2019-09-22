طريقة سهلة لعمل فطير بالسكر

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي " طريقة عمل فطير بالسكر" بأسهل الخطوات فهي محببة لدى العديد من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، كما يمكن للأطفال أخذها معهم كبديل للسندوتشات المدرسية.
مقادير فطير بالسكر
3 كوب دقيق
رشة ملح
ماء للعجن
ملعقة كبيرة سكر
الحشو
سكر خشن سمن
زيت
طريقة تحضير فطير بالسكر
* إخلطى العجين ثم قطعيه لكرات صغيرة وإتركيه ليرتاح
* أفردى العجين بالنشابة ورشيه بالدقيق وإفردى على الوجه السكر البودرة والسمنة
* طبقى الفطير وبططيه ثم إقليه فى الزيت وقدميه
مقادير فطير بالسكر
3 كوب دقيق
رشة ملح
ماء للعجن
ملعقة كبيرة سكر
الحشو
سكر خشن سمن
زيت
طريقة تحضير فطير بالسكر
* إخلطى العجين ثم قطعيه لكرات صغيرة وإتركيه ليرتاح
* أفردى العجين بالنشابة ورشيه بالدقيق وإفردى على الوجه السكر البودرة والسمنة
* طبقى الفطير وبططيه ثم إقليه فى الزيت وقدميه