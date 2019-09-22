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طريقة سهلة لعمل فطير بالسكر

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 03:25 ص
طريقة عمل فطير بالسكر
طريقة عمل فطير بالسكر
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف نجلاء الشرشابي " طريقة عمل فطير بالسكر" بأسهل الخطوات فهي محببة لدى العديد من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، كما يمكن للأطفال أخذها معهم كبديل للسندوتشات المدرسية.


مقادير فطير بالسكر

3 كوب دقيق
رشة ملح
ماء للعجن
ملعقة كبيرة سكر
الحشو
سكر خشن سمن
زيت

طريقة تحضير فطير بالسكر

* إخلطى العجين ثم قطعيه لكرات صغيرة وإتركيه ليرتاح

* أفردى العجين بالنشابة ورشيه بالدقيق وإفردى على الوجه السكر البودرة والسمنة

* طبقى الفطير وبططيه ثم إقليه فى الزيت وقدميه

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