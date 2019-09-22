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مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول فص من الثوم قبل النوم ؟

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 03:38 ص
الثوم
الثوم
هاجر هانئ
قال الدكتور محسن النادي، استشارى الطب البديل، أن تناول الثوم قبل النوم من الأشياء الغريبة التى لا يعرف الكثير مدى فوائدها التي تعود إلى الجسم.

يعد الثوم من المكونات التى لا يخلو منها أى منزل، فهو من المواد الغذائية التى ينصح بتناولها و إضافتها إلى الطعام عند تحضيره، وذلك نظرا لما يحتويه من عناصر غذائية و فيتامينات و مضادات الأكسدة التى تحمى الجسم من العديد من الأمراض المختلفة.

وكشف النادى، عن بعض الفوائد الصحية التي تدفعك إلى تناول فص من الثوم قبل النوم، وتتمثل فى ...

يساعد على التخلص من البكتيريا الضارة في الجسم.
ينظم مستوى السكر فى الدم.
يعمل تناول الثوم بشكل مستمر قبل النوم على الوقاية من الإصابة بالإنفلونزا أو الرشح.
مدر جيد للبول.
له دور فى رفع مناعة الجسم بشكل كبير.
معالج للسعال واحتقان الحلق، وطارد للبلغم.
يعمل على تنظيم الدورة الدموية فى الجسم.
يقى القلب من الإصابة بالنوبات القلبية وتصلب الشرايين.


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