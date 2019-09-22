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مرأة

منها الإرهاق والإجهاض المتكرر .. اكتشف أعراض الذئبة القاتلة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 08:01 ص
منها الأرهاق و الإجهاض
منها الأرهاق و الإجهاض المتكرر ..أكتشف أعراض الذئبة القاتلة
أسماء عبد الحفيظ
حذر الدكتور عبد الهادى مصباح "أستاذ المناعة والفيروسات، من مرض شائع بين النساء، وهو مرض " الذئبة القاتلة " الذي لا يمثل خطورة فى أوائل الإصابة به، مشددا على أن تركه بدون علاج قد يسبب الوفاة.

أعراض مرض الذئبة القاتلة
أكد مصباح، أن أعراض الذئبة الحمراء وهى ما تسمى "الذئبة القاتلة" لأنها أحيانا تسبب الوفاة، تتشابه مع العديد من الأمراض؛ مثل الإرهاق من أي شيء وارتفاع درجة الحرارة، والإجهاض المتكرر.

وقال أستاذ المناعة والفيروسات إن مرض الذئبة الحمراء منتشر أكثر في السيدات؛ مرددا: « كل 10 مصابين بهذا المرض بهم 9 نساء، بسبب الهرمونات».

وأضاف الدكتور عبد الهادي مصباح أن مرض الذئبة الحمراء ينتمي لأمراض المناعة الذاتية تصيب جينات معينة مثل الأمريكان، والآسيويين، وغيرهم من الجنسيات الأخرى؛ محذرا من انتشار المرض، خاصة أن الجهاز المناعي للمريض؛ يهاجم الجسم والفيروسات في وقت واحد.

وشدد على ضرورة علاجها سريعا، والتوجه لأطباء المناعة المتخصصين لأن الذئبة الحمراء مرض مزمن، والمضاعفات خطيرة إذا لم يتم الالتزام بالعلاج.

علاج الذئبة القاتلة الحمراء
يتعلق بالعلامات والأعراض لإعطاء العقاقير المطلوبة واللازمة وضبط نسب الجرعات وفقا للحالة، وعلى طبيب المناعة المختص التشاور مع طبيب الروماتيزم، وعندما تهدأ الأعراض يستطيع الطبيب والمريض معًا اتخاذ قرار باستبدال الأدوية أو تغيير الجرعة.

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