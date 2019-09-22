بـ4 مواجهات .. استئناف مسابقة الدوري .. موعد مباريات الأحد 22-9-2019 والقنوات الناقلة

تستأنف اليوم الأحد 22-9-2019 مباريات الجولة الأولى في مسابقة فى الدورى المصرى الممتاز بـ4 مواجهات هي:



موعد مباريات الدوري المصري اليوم الأحد 22-9-2019

في الثالثة عصرا موعد انطلاق مباراة أسوان والمقاصة على ستاد أسوان، وفي الخامسة والنصف مساء موعد مباراتي الإنتاج الحربى مع اف سى مصر على ستاد السلام ، ووادى دجلة أمام طنطا على ملعب بتروسبورت.



وأخيرا في الثامنة مساء موعد مباراة المصرى وحرس الحدود وتقام على ملعب الجيش بالسويس.



القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري

تذاع المباريات عبر قناتي أون سبورت ، وتايم سبورت.



مسابقة الدوري المصري

وكانت مسابقة الدوري الممتاز قد انطلقت في نسختها الـ61 يوم السبت 21-9-2019 بثلاث مباريات ، طلائع الجيش والمقاولون العرب ، ثم الجونة مع الإسماعيلي ، واختتمت بلقاء بيراميدز أمام إنبي.



طلائع الجيش مع المقاولون العرب

حقق فريق المقاولون العرب فوزا نظيفا على منافسه طلائع الجيش بهدف نظيف دون رد ، أحرزه سيف الدين الجزيري في الدقيقة "74" من خلال تمريرة من طاهر محمد طاهر إلى محمد سالم الذي يرسل عرضية أكثر من رائعة يقابلها سيف الدين الجزيري برأسية في شباك طلائع الجيش.



الجونة مع الإسماعيلي

تغلب فريق الإسماعيلي على منافسه الجونة بهدف دون رد، وجاء الهدف بـ"نيران صديقة" حيث سجله عن طريق رأسية محمد ناجي جدو لاعب الجونة الذي أخطأ في تشتيت الكرة ووضعها في شباك فريقه.



بيراميدز وإنبي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز فوزا ساحقا على ضيفه نادي إنبي بأربعة أهداف نظيفة دون رد ، أحرز الأهداف عمر جابر وهدفين لعبدالله السعيد وهدف لمحمد فاروق.