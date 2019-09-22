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فن

عودة المناوشات.. بلوك من أحلام لـ راغب علامة فى أولى حلقات ذا فويس

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 05:22 ص
راغب واحلام
راغب واحلام
أحمد البهى
شهدت الحلقة الأولى من برنامج ذا فويس في نسخته الخامسة العديد من الأحداث، كان أبرزها ظهور راغب علامة وأحلام سويًا بعد المناوشات العديدة التى كانت تحدث بينهما فى برنامج أراب أيدول، ولم تنته تلك المناوشات، ولكن هذه المرة فى إطار قوانين البرنامج.

وتمكنت أحلام من استخدام زر البلوك لراغب علامة، والذى منعه من ضم مشترك سعودي، ومازحت أحلام راغب بأن هذا الأمر يعد بمثابة هدية له بعد انضمامه للبرنامج ، ليرد عليها بأنه سوف يرد لها الهدية خلال الحلقات القادمة.

الجدير بالذكر أن زر البلوك يحق للمدرب أن يستخدمه لمرة واحدة فقط طيلة حلقات البرنامج تحديدًا فى المراحل المسجلة.

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