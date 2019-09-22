خطة متكاملة لترميم تابوت توت عنخ آمون.. وخبير يكشف عن دور الإسعافات الأولية.. فيديو وصور

كشف علي عبد القوي أخصائي ترميم آثار بالمتحف المصري الكبير، عن تفاصيل مهمة عن ترميم تابوت توت عنخ أمون، أثناء جولة لكاميرا موقع صدى البلد في معامل الترميم بالمتحف.



وقال علي عبد القوي إن قشور التابوت يجري لها ترميما أوليا، كمقدمة لتثبيتها دائم في التابوت في الأسفل، حيث إن باطن التابوت من الأسفل قشوره ضعيفة جدا، وكان التابوت في حالة سيئة جدا نظرا لأنه لم تجر له أي أعمال ترميم، وما يتم حاليا أول ترميم له منذ وضعه في المقبرة.



وتابع: حاليا نعمل على تثبيت حالة التابوت بإسعافات أولية، كي نتمكن من إحكام السيطرة على حالة التابوت وتثبيت القشور حتى لا تتساقط أثناء عملية الفحص والتحليل، ثم بعد ذلك نضع خطة علاج كاملة لتنفيذ ترميم دائم للتابوت.



وأضاف: نحن المرممون المصريون قادرون علي التصدي لترميم التابوت بنجاح، حيث إن مركز ترميم المتحف الكبير به قوة بشرية قادرة على ترميم التابوت بأعلى كفاءة، ونستخدم مواد كيمائية في الترميم الأولى وقابلة للإزالة بعد ذلك.

