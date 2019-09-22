حرمت من الأمومة وماتت بالسرطان .. 8 معلومات عن فردوس محمد أشهر أم بالسينما

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة القديرة فردوس محمد، التى تعد واحدة من أهم الفنانات اللاتى قدمن دور الأم فى السينما المصرية، بل أصبحت نموذج للحماه الطيبة فى أذهان المصريين، نظرًا لطبيعة الأدوار التي كانت تقوم بها، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنها:



1- من مواليد 13 يوليو عام 1906 .



2- كانت فردوس محمد يتيمة الأبوين، وتولت تربيتها أسرة تربطها صلة قرابة بوالدتها.



3- التحقت بمدرسة إنجليزية بحي الحلمية، وأتمت فيها تعليمها.



4- تزوجت فى سن صغيرة، وسرعان ما انفصلت.



5- انضمت إلى فرقة عبد العزيز خليل وعملت خلالها في عدد من الأوبرتات والمسرحيات، لتنطلق بعد ذلك إلى عالم الفن .



6- تزوجت بعد ذلك مرة ثانية من الفنان محمد إدريس، ودامت حياتهما الزوجية 15 عاما.



7- توفيت فى 30 يناير عام 1961، بعد إصابتها بمرض السرطان.



8- لم ترزق طيلة حياتها بأطفال، رغم اشتهارها بتقديم دور الأم.

