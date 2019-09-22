الدوريات الأوروبية .. موعد مباريات اليوم الأحد 22-9-2019

تستأنف اليوم الأحد 22-9-2019 مباريات الدوريات الأوروبية ، بمواجهات نارية ، نستعرض في التقرير التالي مواعيد انطلاقها.



الأسبوع السادس في الدوري الإنجليزي

في الثالثة عصرا مباراتي وست هام يونايتد مع مانشستر يونايتد ، وكريستال بالاس أمام وولفرهامبتون.

في الخامسة والنصف مساء مباراتي آرسنال مع أستون فيلا ، وتشيلسي أمام ليفربول.



الأسبوع الخامس في الدوري الإسباني

في الثانية عشرة ظهرا ، خيتافي مع ريال مايوركا

في الثانية ظهرا ، إسبانيول مع ريال سوسييداد

في الرابعة عصرا ، فالنسيا مع ليجانيس

في السادسة والنصف مساء ، أتلتيك بيلباو مع ديبورتيفو ألافيس

في التاسعة مساء ، إشبيلية مع ريال مدريد



الأسبوع الرابع في الدوري الإيطالي

الثانية عشرة والنصف ظهرا ، ساسولو مع سبال

في الثالثة عصرا ، 3 مواجهات ، بولونيا مع روما ، وليتشي أمام نابولي ، وسامبدوريا في مواجهة تورينو

في السادسة مساء ، أتلانتا أمام فيورنتينا

في التاسعة إلا ربع مساء ، لاتسيو مع بارما



الأسبوع الخامس في الدوري الألماني

في الثالثة والنصف عصرا ، بوروسيا مونشنجلادباخ مع فورتونا دوسلدورف

في السادسة مساء ، آينتراخت فرانكفورت مع بوروسيا دورتموند



الأسبوع السادس في الدوري الفرنسي

في الثالثة عصرا ، رين في مواجهة ليل

في الخامسة مساء ، أنجيه مع سانت إيتيان

في التاسعة مساء ، ليون أمام باريس سان جيرمان

