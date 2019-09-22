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رياضة

الدوريات الأوروبية .. موعد مباريات اليوم الأحد 22-9-2019

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 07:32 ص
صدى البلد
ريهام بكير
تستأنف اليوم الأحد 22-9-2019 مباريات الدوريات الأوروبية ، بمواجهات نارية ، نستعرض في التقرير التالي مواعيد انطلاقها.

الأسبوع السادس في الدوري الإنجليزي
في الثالثة عصرا مباراتي وست هام يونايتد مع مانشستر يونايتد ، وكريستال بالاس أمام وولفرهامبتون.
في الخامسة والنصف مساء مباراتي آرسنال مع أستون فيلا ، وتشيلسي أمام ليفربول.

الأسبوع الخامس في الدوري الإسباني
في الثانية عشرة ظهرا ، خيتافي مع ريال مايوركا
في الثانية ظهرا ، إسبانيول مع ريال سوسييداد
في الرابعة عصرا ، فالنسيا مع ليجانيس
في السادسة والنصف مساء ، أتلتيك بيلباو مع ديبورتيفو ألافيس
في التاسعة مساء ، إشبيلية مع ريال مدريد

الأسبوع الرابع في الدوري الإيطالي
الثانية عشرة والنصف ظهرا ، ساسولو مع سبال
في الثالثة عصرا ، 3 مواجهات ، بولونيا مع روما ، وليتشي أمام نابولي ، وسامبدوريا في مواجهة تورينو
في السادسة مساء ، أتلانتا أمام فيورنتينا
في التاسعة إلا ربع مساء ، لاتسيو مع بارما

الأسبوع الخامس في الدوري الألماني
في الثالثة والنصف عصرا ، بوروسيا مونشنجلادباخ مع فورتونا دوسلدورف
في السادسة مساء ، آينتراخت فرانكفورت مع بوروسيا دورتموند

الأسبوع السادس في الدوري الفرنسي
في الثالثة عصرا ، رين في مواجهة ليل
في الخامسة مساء ، أنجيه مع سانت إيتيان
في التاسعة مساء ، ليون أمام باريس سان جيرمان

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