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محافظات

غدا.. رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك في ملتقى التعليم والنهوض بالوطن بـ الهناجر الثقافي

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 05:17 ص
صدى البلد
محمود زيدان
يشارك الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، غدًا، في اللقاء الشهري، لملتقى الهناجر الثقافي الذي يقيمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، تحت عنوان "التعليم والنهوض بالوطن" في السابعة مساءً بمركز الهناجر للفنون تحت إشراف الفنان محمد دسوقي مدير المركز.

ويعقد الملتقى بحضور ومشاركة الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا والدكتور طارق رحمي، رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي والدكتور سعد الزنط مدير مركز الدراسات الإستراتيجية وأخلاقيات الاتصال، ويدير اللقاء الناقدة الدكتور ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى.

قال الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الدولة تولي التعليم اهتمامًا كبيرًا بالتعليم وتحرص على تطوير هذا القطاع المهم والحيوي باستمرار، إدراكًا أن التعليم هو أساس بناء الوطن وبناء الإنسان القادر على النهوض بالوطن في شتى المجالات.

وأضاف دسوقي، أنه تحقق بالفعل تطورًا لافتًا في قطاع التعليم كونه أحد أهم أسس التنمية المستدامة والشاملة التي تشهدها البلاد من خلال تبني رؤى جديدة تحقق التنوير والتقدم والريادة للإسهام في تحقيق الرؤية التنموية للوطن .

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ اهتمام وحرص المسئولين عن التعليم على توفير كل الإمكانات المتاحة و كل السبل الممكنة للارتقاء بالعملية التعليمية والأكاديمية والبحث العلمي لمواكبة التطورات السريعة في مجال التعليم عالميًا.

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