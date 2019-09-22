480 مدرسة تستقبل 152159 طالبا بجميع المراحل التعليمية ببورسعيد

استقبلت٤٨٠ مدرسة عام وخاص وفنى بمحافظة بورسعيد ١٥٢١٥٩ طالبا وطالبة بجميع المراحل التعليمية فى اليوم الاول لانطلاق المرحلة الثانية من العام الدراسى الجديد 2019-2020



وبلغ عدد طلاب مدارس المحافظة الحكومية بالمرحلة الابتدائية ٦٧٩٣٧ طالبا وطالبة وعدد طلاب المدارس الحكومية للمرحلة الاعدادية ٣١٩٧٥ طالبا وطالبة بينما بلغ عدد طلاب المدارس الحكومية الثانوية ١١٢٨٩ طالبا وطالبة.



كما بلغ عدد المدارس بالتعليم الفنى بالمحافظة ٢٣ مدرسة مابين تعليم فنى تجارى وزراعى وصناعى وتعليم مزدوج من المقرر ان تستقبل ١٤٢٦٠ طالبا وطالبة .



وقد بلغ عدد طلاب المدارس الخاصة هو ١٥٥١٦ طالبا وطالبة وعدد طلاب المدارس الرسمية والمميزة للغات هو ١١١٨٢ طالبا وطالبة.





يذكر أن ٤٢٦٤٧ طفلا وطالبا انتظموا بمقاعدهم الدراسية الاسبوع المنقضى ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ منهم ٢٠٧١٤ طفلا بمرحلة رياض الاطفال و ٢١٩٣٣ طالبا بالصفين الاول والثانى الابتدائى.



