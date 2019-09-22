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تعليم

480 مدرسة تستقبل 152159 طالبا بجميع المراحل التعليمية ببورسعيد

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 08:06 ص
العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد
كتب محمد الغزاوى
استقبلت٤٨٠ مدرسة عام وخاص وفنى بمحافظة بورسعيد ١٥٢١٥٩ طالبا وطالبة بجميع المراحل التعليمية فى اليوم الاول لانطلاق المرحلة الثانية من العام الدراسى الجديد 2019-2020

وبلغ عدد طلاب مدارس المحافظة الحكومية بالمرحلة الابتدائية ٦٧٩٣٧ طالبا وطالبة وعدد طلاب المدارس الحكومية للمرحلة الاعدادية ٣١٩٧٥ طالبا وطالبة بينما بلغ عدد طلاب المدارس الحكومية الثانوية ١١٢٨٩ طالبا وطالبة.

كما بلغ عدد المدارس بالتعليم الفنى بالمحافظة ٢٣ مدرسة مابين تعليم فنى تجارى وزراعى وصناعى وتعليم مزدوج من المقرر ان تستقبل ١٤٢٦٠ طالبا وطالبة .

وقد بلغ عدد طلاب المدارس الخاصة هو ١٥٥١٦ طالبا وطالبة وعدد طلاب المدارس الرسمية والمميزة للغات هو ١١١٨٢ طالبا وطالبة.


يذكر أن ٤٢٦٤٧ طفلا وطالبا انتظموا بمقاعدهم الدراسية الاسبوع المنقضى ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ منهم ٢٠٧١٤ طفلا بمرحلة رياض الاطفال و ٢١٩٣٣ طالبا بالصفين الاول والثانى الابتدائى.

480 مدرسة تستقبل 152159 طالبا بجميع المراحل التعليمية ببورسعيد
480 مدرسة تستقبل 152159 طالبا بجميع المراحل التعليمية ببورسعيد
480 مدرسة تستقبل 152159 طالبا بجميع المراحل التعليمية ببورسعيد
480 مدرسة تستقبل 152159 طالبا بجميع المراحل التعليمية ببورسعيد
480 مدرسة تستقبل 152159 طالبا بجميع المراحل التعليمية ببورسعيد

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