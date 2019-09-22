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فن

أخبار الفن.. بلوك من أحلام لـ راغب علامة فى ذا فويس.. ومحمد رمضان يكشف عن مسلسله الرمضاني

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 07:01 ص
أحمد البهى
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة ، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:

نرمين الفقى تتعرض لوصلة غزل من متابعيها
نشرت الفنانة نرمين الفقى صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
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محمد رمضان يكشف عن عمله الرمضاني القادم.. فيديو
كشف الفنان محمد رمضان فى أحد الحوارات التليفزيونية خلال تواجده فى مهرجان الجونة فى دورته الثالثة عن عمله الرمضاني القادم.
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فنانات العالم العربى يعبرن عن غضبهن من فيديو أب يضرب رضيعته.
عبر عدد كبير من الفنانات عن غضبهن، من المقطع المنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعى لأب يضرب طفلته الرضيعة بعنف.
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بلوك من أحلام لـ راغب علامة فى أولى حلقات ذا فويس
شهدت الحلقة الأولى من برنامج ذا فويس فى نسخته الخامسة العديد من الأحداث كان أبرزها ظهور راغب علامة وأحلام سويًا، بعد المناوشات العديدة التى كانت تحدث بينهم فى برنامج آراب أيدول، ولم تنته تلك المناوشات، ولكن هذه المرة فى إطار قوانين البرنامج.
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