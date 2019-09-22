تبادل خبرات مع الكبار.. معرض لشباب الفنانين التشكيليين بالإسكندرية الخميس

تشهد الإسكندرية الخميس المقبل انطلاق فعالية فنية جديدة، حيث يقام معرض للفنون التشكيلية "النحت / التصوير / الجرافيك "لشباب الفنانين التشكيليين تحت سن 30، ويقام المعرض في قاعة العرض الفنى (هيباتيا) التابعة للمؤسسة الثقافية المصرية الايطالية ANPIEMED.



ومؤسسة هيباتيا منظمة مصرية أهلية غير ربحية ومشهرة، أسسها كل من د فرانكو جريكو، سكندري ايطالى، ود.ايات الميهى سكندرية مصرية، بهدف إحياء التراث السكندري متعدد الثقافات للمدينة المتوسطية، التى تعد بوابة مصر الى اوروبا، وتعزيز التعاون والتبادل الثقافى مع دول البحر المتوسط، واستعادة المدينة لريادتها الثقافية بين المدن المتوسطية.



المعرض يفتتحه هشام قنديل رئيس مجلس ادارة اتيلية العرب للثقافة والفنون بالقاهرة، وعن فكرة المعرض قالت د.مروة يسري زكي مدرس النحت بكلية الفنون الجميلة جامعه الاسكندريه (قومسير المعرض) ، كل عام تتخرج دفعات جديده من الكليات الفنية، يفتقرون في بدايتهم الي ثقافه وأليه العرض والمشاركات في الاحداث والفاعليات الفنية.



وتابعت: ولمست ذلك بنفسي بين طلابي بالجامعه،كثيرين يبحثون عن الدعم والمساندة في بدايه طريقهم الفنى، والمهنى، والذي يبدا بفرص عرض جيده للاعمالهم الفنيه.ايضًا شباب الفنانين من المحافظات الاقليميه يعانون من مركزية النشاط الفنى فى العاصمة.



ومن هنا جاءت فكرة اقامة معرض سنوي لشباب الفنانين تحت الثلاثين بعنوان (بداية الطريق)،وخدمة للمجتمع خارج نطاق الحياة الاكادمية ضرورة،وما استطاعنا تقديمه هو دعم الشباب والحركة التشكيلية فى الاسكندرية بهذا النشاط المجتمعي.



وقالت: تمتد الفعالية الي جلسة حوار مقامة علي هامش ايام المعرض العشرة , بعنوان"سوق فنك ) وهي حلقه نقاشية تدور حول اكساب الفنان مهارات تسويق العمل الفنى،وكيفية الاستعداد للمشاركات الفنية الكبري، عن طريق نقل خبرات الفنانين من من جيل الوسط من الفنانين في حوار مفتوح مع صغار شباب الفنانين .



ويشارك في المعرض اكثر من 40 فنان من عدة محافظات، بالاضافة للفنانين السكندريين، حيث يجمع المعرض اطيافا مختلفة من الاساليب الفنية والخامات المختلفة في النحت والتصوير العام والجداري والطبعة الفنية الجرافيكية.



وأكدت ايات الميهي، حرص المؤسسة فى تنظيم هذا الحدث الفنى على تحقيق الدمج والتواصل بين ثلاث اجيال مختلفة، فجيل الكبار من الرموز الثقافية التى طالما اسهمت فى الحركة الثقافية فى المدينة تقدم جوائز مالية بأسمائها للأعمال المتميزة، لتشجيعها.