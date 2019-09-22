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أخبار العالم

بعد 40 عاما على الثورة.. إيران تحتفي بـ الهلال الشيعي وتوغل أذرعها في المنطقة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 06:52 ص
صدى البلد
حسام رضوان
أكدت تصريحات مسئول إيراني كبير مجددا حقيقة المخططات الإيرانية الخبيثة في المنطقة، ودعمها للإرهاب من خلال "الهلال الشيعي"، الذي عمل النظام الذي جاءت به ثورة 1979 على توسيع رقعته على مر السنوات.

قال آية الله أحمد علم الهدى، عضو مجمع خبراء القيادة المنوط باختيار المرشد، السبت، إن وجود إيران لم يعد فقط يقتصر على الحدود الجعرافية لها.

ونقلت وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية، عن علم الهدى، إن إيران اليوم ليست فقط إيران ولا تحد بحدودها الجغرافيةـ فالحشد الشعبي في العراق وحزب الله في لبنان وأنصار الله "الحوثي" في اليمن، والداعم الوطني في سوريا والجهاد الإسلامي وحماس في فلسطين كلها إيران.

وأضاف: "أليس جنوب لبنان إيران، أوليس حزب الله إيران؟".

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