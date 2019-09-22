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تعليم

آداب حلوان تعلن جدول قسم المسرح للعام الجديد

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 06:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
كريم ناصر
بعد إعلان جميع نتائج تنسيق طلاب الثانوية العامة والأزهر والدبلومات الفنية لدخول الجامعات للعام الدراسى ٢٠١٩-٢٠٢٠ وبدء الدراسة بالجامعات منذ أمس، أعلنت الكليات عن جداول المحاضرات للفرق والشعب المختلفة.

أعلنت كلية الاداب جامعة حلوان جداول الطلاب النهائية للعام الدراسى ٢٠١٩-٢٠٢٠ وأوضحت الكلية أنه تم تعديل بعض الجداول من ضمنها جداول قسم علوم المسرح بجميع فرقه و شعبه .

يدرس طلاب الفرقة الأولى ٥ أيام بالأسبوع ، ويدرس طلاب الفرقة الثانية ٤ أيام فقط ، بينما يدرس طلاب الفرقة الثالثة ٥ أيام والرابعة ٥ أيام أيضا.

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