لعشاق PUBG.. عطل خطير في أجهزة آيفون مع التحديث الجديد

يبدو أن آخر تحديث لنظام التشغيل iOS من Apple لم يكن مدروسًا بشكل جيد، مما أدى إلى وقوع عدد كبير من الأخطاء التي تتراوح بين بسيطة وخطيرة، وكانت شركة Apple قد دفعت بإصدار iOS 13.1 خلال أسبوع واحد للمساعدة في التخلص من تلك العقبات.



ولكن بالنسبة للاعبين المتعطشين لألعاب المعارك الشهيرة مثل PUBG أو لعبة Fortnite، فلا يبدو التحديث جيدًا وفقًا لموقع ذا فيرج التقني حيث سيضطرون إلى التوقف عن ممارسة ألعابهم المفضلة لبضعة أيام بسبب عطل نتيجة للتحديث.



وبالإضافة إلى العديد من الألعاب الأخرى، تعتمد كلتا اللعبتين على مدخلات متعددة تعمل بتعدد اللمس في نفس الوقت للتحكم في الشخصيات داخل اللعبة، ومن هنا تنبع المشكلة في نظام iOS 13، حيث يؤدي لمس الشاشة بثلاثة أصابع إلى تشغيل وظيفة iOS والخروج من اللعبة.



ويُقترح بأن اللاعبين الذين يلعبون ببجي باستخدام 3 أصابع ليس عليهم التحديث إلى نظام iOS 13.0 حتى يتم حل هذه المشكلة، فباستخدام تلك الميزة داخل اللعبة سيفتح شريط تحرير النص الجديد، مما ينتج عنه مقاطعة اللعب والخروج.