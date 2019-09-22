ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

لعشاق PUBG.. عطل خطير في أجهزة آيفون مع التحديث الجديد

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 06:34 ص
آيفون IOS 13 - PUBG
آيفون IOS 13 - PUBG
عزة عاطف
يبدو أن آخر تحديث لنظام التشغيل iOS من Apple لم يكن مدروسًا بشكل جيد، مما أدى إلى وقوع عدد كبير من الأخطاء التي تتراوح بين بسيطة وخطيرة، وكانت شركة Apple قد دفعت بإصدار iOS 13.1 خلال أسبوع واحد للمساعدة في التخلص من تلك العقبات.

ولكن بالنسبة للاعبين المتعطشين لألعاب المعارك الشهيرة مثل PUBG أو لعبة Fortnite، فلا يبدو التحديث جيدًا وفقًا لموقع ذا فيرج التقني حيث سيضطرون إلى التوقف عن ممارسة ألعابهم المفضلة لبضعة أيام بسبب عطل نتيجة للتحديث.

وبالإضافة إلى العديد من الألعاب الأخرى، تعتمد كلتا اللعبتين على مدخلات متعددة تعمل بتعدد اللمس في نفس الوقت للتحكم في الشخصيات داخل اللعبة، ومن هنا تنبع المشكلة في نظام iOS 13، حيث يؤدي لمس الشاشة بثلاثة أصابع إلى تشغيل وظيفة iOS والخروج من اللعبة.

ويُقترح بأن اللاعبين الذين يلعبون ببجي باستخدام 3 أصابع ليس عليهم التحديث إلى نظام iOS 13.0 حتى يتم حل هذه المشكلة، فباستخدام تلك الميزة داخل اللعبة سيفتح شريط تحرير النص الجديد، مما ينتج عنه مقاطعة اللعب والخروج.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأردن تحظر لعبة PUBG لهذا السبب

تطبيق أقل مساحة.. تعرف على لعبة pubg mobile lite وأسلحتها الجديدة

ببجي تطلق نسخة جديدة أقل مساحة لمستخدمي الهواتف الذكية.. تعرف على لعبة المغامرات الأشهر عالميا.. والقائمة الكاملة للمنصات التي تدعمها

آبل تطلق خدمة ألعاب Apple Arcade في مؤتمرها السنوى.. تفاصيل

خطر كبير يهدد مستقبل pubg بعد 12 يوما فقط من الآن.. تفاصيل

لا تقم بتحديث الآيفون الخاص بك.. خلل يهدد خصوصيتك في iOS 13

ترشيحاتنا

علاء نبيل: هذا اللاعب في الزمالك يذكرني بمحمد بركات مع الأهلي

بنفس اللون .. إطلالة حلا وهنا شيحة فى ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي .. صور

أكثر رسالة مأساوية .. نزل تحت المحيط ليطلب من حبيبته الزواج فمات غرقًا.. فيديو

حكم الصلاة جلوسا على الكرسي .. فيديو

فى ذكرى رحيلها .. فايزة أحمد حاربها عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب و3 زيجات فاشلة فى حياتها

ماذا يحدث للجسم عند تناول فص من الثوم قبل النوم ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكرانيش .. زوجة خالد سليم بفستان ملفت في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي ..صور

كارولين عزمي بإطلالة بيضاء على انستجرام

بنطلون مقطع وعباءة.. أنغام بإطلالة كاجوال فى بروفات حفلها بالسعودية