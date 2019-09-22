الجزائر وبلماضي الأقرب .. ومحرز يهدد عرش صلاح وماني الإفريقي

أشهر قليلة ويسدل الستار على العام الحالي ويتم الإعلان عن جائزة الأفضل في أفريقا ، "القارة السمراء" والتي يقدمها الاتحاد الإفريقي"كاف" منذ عام 1994، بعد أن انفصل عن الفرانس فوتبول، والتي كانت تمنح الجائزة للأفضل في القارة .



النجوم بالطبع ينتظرون تحقيق الأفضل خلال ما تبقى من أشهر وأسابيع في العام حتى يكون لهم حظ في التتويج بالجائزة .



ومع قراءة سريعة في ملف العام الحالي سنجد أن منتخب الجزائر حتى الآن صاحب الحظوظ الوفيرة في نيل اللقب كأفضل منتخب في القارة، وذلك بعد تتويجه بكأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في القاهرة منتصف العام الحالي محققا الانتصارات في كل مبارياته.



ولا يخفى على أحد أن الجزائري جمال بلماضي المدير الفني لمحاربي الصحراء ، سيكون على موعد مع الفوز بجائزة أفضل مدرب مع منافسه متوقعه من السنغالي اليو سيسيه .



أما في جائزة أفضل لاعب فيبدو أن الأمور ستكون أكثر سخونة بعد أن ظن الجميع أن المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني ثنائي ليفربول على مقربة من حصد أحدهما للقب ، جاء من بعيد ثعلب المان سيتي ، الجزائري رياض محرز ليشعل الأجواء التنافسية بين الثلاثي خاصة بعد ان سجل في المباراة الثانية على التوالي لرفاق المدرب جوارديولا أمام واتفورد قبل أن يهز شباك شختار الأوكراني في افتتاح مباريات المان سيتي في دوري الأبطال .



محرز توج مع مانشستر سيتي بلقب الدوري الانجليزي الموسم الماضي وسجل سبعة أهداف في حين نجح الثنائي صلاح وماني في اعتلاء صدارة هدافي المسابقة برصيد 22 هدف لكل منهما مع الجابوني بيير اوباميانج نجم رسنال .



صلاح سجل مع الريدز خمسة أهداف في تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا وماني سجل اربع أهداف في حين سجل محرز هدف وحيد .



الأمور حتى الآن وفقا لقواعد التصنيف في الكاف تسير في اتجاه المصري محمد صلاح الحاصل على الجائزة العام الماضي ، مع منافسة شرسة مع السنغالي ماني وتواجد قوي ومؤثر للجزائري محرز وحضور مميز للجابوني اوباميانج .