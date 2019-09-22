المراكز التكنولوجية بسيناء... نقلة نوعية فى تقديم الخدمات للمواطنين

تسعي محافظة شمال سيناء للتيسير علي المواطنين من خلال تنفيذ مراكز الخدمة التكنولوجي لخدمة المواطنين، والدفع الإلكتروني؛ وذلك لتسهيل الخدمات على المواطنين، بمدينة العريش العاصمة ، ومدينة بئر العبد والشيخ زويد بشمال سيناء ، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لأهالي المحافظة ، من خلال إحداث نقلة نوعية فى أسلوب تقديم الخدمات بشكل حضاري ومتطور يساهم فى سرعة الحصول على الخدمة فى وقت قياسي.



وقال اللواء دكتور محمد شوشة المحافظ ،إن تفعيل المركز التكنولوجي ، سوف يتيح الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الارتقاء بمستوى موظف الجهاز الإداري وذلك بتدريبه على أحدث الأنظمة الإلكترونية لتقديم خدمة مميزة، علاوة على الفصل بين الموظف ومتلقي الخدمة، بالإضافة لرفع مؤشرات أداء لمتخذي القرار لتقييم مستوى الخدمات المقدمة للمواطن عبر شاشات مؤشرات الأداء..



ومن جانبه .. قال ربيع الدسوقي مدير عام منطقة بريد شمال سيناء ، أن هناك العديد من الخدمات التي تقدمها مكاتب البرديد بمدن المحافظة ، للتيسير علي المواطنين منها إصدار البطاقات الإلكترونية و بدل الفاقد والتالف والمصاريف الإدارية لتصفية التركات و عمولة التحويلات الخارجية - وعمولة الصرف الخاصة بالموردين فيما يخص بطاقات البريد و إعادة حسابات التوفير وافية المدة للتعامل و خدمة المعاشات- و الحوالات الفورية و الحوالات البريدية و البريد السريع الداخلي والبريد المسجل والطرود الداخلية .



واكد علي أن عدد المكاتب بمنطقة بريد شمال سيناء 48 مكتبا، وعدد عملاء التوفير 85000، كما تم افتتاح مكتب جامعة العريش داخل مقر الجامعة، وتم صرف معاشات شهر أبريل بجميع المكاتب على أكمل وجه.



كما تم افتتاح ، مكتب بريد جامعة العريش، لخدمة الطلاب والموظفين وهيئة التدريس وعاملين وأساتذة، إلى جانب المجتمع المحيط بها. وأضاف أنه جار العمل على افتتاح فرع للبنك الأهلي المصري داخل الجامعة لخدمة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع المحلي.



وأكد بأن المكتب يقدم جميع الخدمات البريدية من صرف مرتبات ومعاشات، الي جانب دفع مصاريف طلبة الكليات من خلال مكاتب البريد المنتشرة في مختلف مدن وقري المحافظة .