اتجاه في بريطانيا يطالب بـ عزل إليزابيث وإنهاء الملكية

ذكرت صحيفة صنداي تايمز البريطانية أن 29% فقط من أعضاء حزب العمال البريطاني يريدون الحفاظ على النظام الملكي للبلاد، مما يعني أن واحدا من كل 5 فقط يغني نشيد "حفظ الله الملكة" بصدق.



وأجري الاستطلاع على 1100 عضو من حزب العمال في إطار حملة ضد التطرف السياسي أسسها عضو في البرلمان، والذي استقال من الحزب في فبراير الماضي.



كما وجد أن 69٪ يؤيدون إضرابًا عامًا للإطاحة بحكومة المحافظين، و70٪ يودون أن تتخلص البلاد من أسلحتها النووية.



الأمر الصادم أيضا في ظل محاولة بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، والمدفوع في الأساس بقضايا الهجرة، وافق ما يقرب من نصف المشاركين في الاستطلاع على أن الدول يجب أن تزيل الحدود ويجب أن يقرر الناس البلد الذي يريدون العيش فيه.



وافق 23٪ فقط من أعضاء الحزب على اعتبار معاداة السامية مشكلة خطيرة، على الرغم من الخلاف الذي نشأ في الحزب في الأسابيع الأخيرة بسبب تعليقات زعيمه، جيريمي كوربين وإجراءات قيادة الحزب الأخرى.

