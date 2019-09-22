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حوادث

كانت تلهو أمام منزلها.. وفاة طفلة لدغها عقرب بسوهاج

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 09:08 ص
عقرب
عقرب
خالد رياض
استقبل مستشفى دار السلام المركزي بسوهاج طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات مصابة بلدغ عقرب وتوفيت خلال محاولة إسعافها.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إشارة من المستشفى المركزي بمركز دار السلام، بوصول "شهد.ر.ا.ن" 7 سنوات مصابة بحالة إعياء، ادعاء لدغة عقرب وتوفيت خلال إجراءات الإسعافات اللازمة، وبسؤال عمتها "سميرة.ا.م" 40 عاما ربة منزل وتقيم بذات الناحية قررت بأنه خلال لهو الطفلة أمام المنزل لدغها عقرب مما نتج عنه إصابتها ووفاتها، ونفت الشبهة الجنائية.

وتم تحرير المحضر اللازم، وقررت النيابة العامة التصريح بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

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