روحاني في ذكرى حرب العراق: إيران مستعدة للتغاضي عن أخطاء الجيران السابقة.. فيديو

ألقى الرئيس الإيراني حسن روحاني كلمة بمناسبة ذكرى اندلاع الحرب الإيرانية العراقية، التي يحييها النظام من خلال عرض عسكري للحرس الثوري وقوات الجيش.



وبحسب "روسيا اليوم"، قال روحاني إن العدو اليوم لا يجرؤ على اتخاذ قرار بشن عدوان على إيران، وأن طهران لن تسمح لأحد بانتهاك حدودها.



وأضاف أن العدو (الولايات المتحدة) بدأ حربا اقتصادية ضد إيران ويمارس ما وصفه بالإرهاب الاقتصادي بهدف تدمير البلاد.



وتابع أن إيران ستصمد في مواجهة الحرب الاقتصادية والنفسية وتهديدات الحرب الشاملة، وأن الوجود الأمريكي تسبب في زعزعة الأمن في المنطقة، في الخليج والعراق وأفغانستان، ذلك وأنها ترغب في السيطرة على المنطقة.



وزعم أن قوات بلاده وقفت إلى جانب العراق وسوريا وفلسطين، وأنها حاربت الإرهاب، كما قال تصريحه المكرر بأن إيران تمد يد الصداقة والأخوة لجميع دول الجوار ومستعدة للتغاضي عن "أخطائهم السابقة".