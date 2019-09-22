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أخبار العالم

كوريا الجنوبية ترفع حالة التأهب مع اقتراب إعصار تاباه

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 09:41 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت وكالة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أن إعصار (تاباه) يتجه شمالًا باتجاه جزيرة جيجو الجنوبية، حيث هطلت أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة على الجزيرة والمناطق الجنوبية الأخرى وتسببت في إلغاء مئات الرحلات الجوية.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أنه من المتوقع أن يمر الإعصار على بعد حوالى 130 كم جنوب شرق جيجو وعلى بعد 170 كم جنوب غرب مدينة بوسان الجنوبية الشرقية مساء اليوم.

وينطوي الإعصار القوي، على رياح تبلغ سرعتها 126 كيلومترا في الساعة مع ضغط جوي قدره 970 هكتوباسكال في مركزه ويسير بسرعة 28 كيلومترا في الساعة، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية الكورية.

ورفعت وزارة الداخلية والسلامة مستوى حالة التأهب الجوية إلى "اليقظة" من "الاهتمام"، حيث من المتوقع أن يؤثر الإعصار تأثيرًا خطيرًا على المنطقة الجنوبية من البلاد.

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